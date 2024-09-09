Найкращий спосіб наростити військову допомогу Україні - купувати зброю в українських виробників, - Сибіга
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів купувати зброю для українських воїнів в українських виробників.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Сибіга написав у соцмережі Х.
"Найкращий спосіб наростити військову допомогу Україні зараз – купувати зброю для наших воїнів в українських виробників. Наша оборонна промисловість розвивається швидким темпом і може виробляти значно більше за додаткових інвестицій. Це також швидше і дешевше для наших партнерів", - йдеться в повідомленні.
Він також наголосив, що кожен долар або євро, вкладений сьогодні в українську зброю для українських воїнів, є найкращою інвестицією в довгострокову євроатлантичну стабільність.
"Деякі партнери вже закуповують в наших виробників. Закликаємо їх збільшити інвестиції, а інших - наслідувати приклад", - додав міністр.