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Український удар по авіабазі під Волгоградом призвів до масштабних руйнувань ключової інфраструктури та обладнання, - британська розвідка. ФОТО

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Після українського удару по авіабазі Маринівка у Волгоградській області РФ зафіксовані масштабні руйнування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

"Результатом удару 22 серпня 2024 року по авіабазі Маринівка у Волгоградській області РФ стало: чотири зруйновані укриття для літаків, три пошкоджені укриття для літаків, зруйнований обтічник антени, зруйновані допоміжні будівлі та зруйновані відкриті складські приміщення",  - йдеться в повідомленні.

Британська розвідка також опублікувала супутникові знімки наслідків ударів по аеродрому.

Наслідки удару по аеродрому
Наслідки удару по аеродрому
Нагадаємо, 22 серпня росіяни заявили, що безпілотники ЗСУ намагалися атакувати аеродром у Волгоградській області.

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • MrStepanovM
    *******! Тільки Саллівану не кажіть, щоб не засмутився
  • Jolli Rabbit
    Треба повторити.
  • Amber
    Звикайте , кончені кацапи , до руїн на своій кацапії - це ж нормально
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