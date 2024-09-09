Український удар по авіабазі під Волгоградом призвів до масштабних руйнувань ключової інфраструктури та обладнання, - британська розвідка. ФОТО

Після українського удару по авіабазі Маринівка у Волгоградській області РФ зафіксовані масштабні руйнування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

"Результатом удару 22 серпня 2024 року по авіабазі Маринівка у Волгоградській області РФ стало: чотири зруйновані укриття для літаків, три пошкоджені укриття для літаків, зруйнований обтічник антени, зруйновані допоміжні будівлі та зруйновані відкриті складські приміщення", - йдеться в повідомленні.

Британська розвідка також опублікувала супутникові знімки наслідків ударів по аеродрому.





Нагадаємо, 22 серпня росіяни заявили, що безпілотники ЗСУ намагалися атакувати аеродром у Волгоградській області.

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