ЄС планує зняти санкції з матері Пригожина та російського експілота Формули-1 Мазепіна, - ЗМІ

Посли ЄС цього тижня планують виключити матір покійного ватажка ПВК "Вагнер" Віолету Пригожину та Микиту Мазепіна із санкційного списку.

Про це пише Radio Free Europe, передає Цензор.НЕТ.

Кілька дипломатів заявили, що юридична служба Євросоюзу вважає справи проти цих росіян "слабкими".

Угорщина знову вимагає виключити низку осіб із санкційного списку до того, щоб схвалити продовження обмежень.

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Водночас деякі країни, зокрема Естонія, Латвія, Литва та Польща вважають, що ЄС повинен перейти від шестимісячного продовження санкцій до щорічного. Проте Угорщина виступає проти цього.

Санкції ЄС продовжують кожні 6 місяців одностайним консенсусом 27 держав-членів. Найближчий дедлайн - 15 вересня. Потім санкції погоджуватимуть у березні 2025 року.

За даними видання Мазепін є колишнім пілотом Формули-1 та сином російського олігарха Дмитра Мазепіна. На початку 2024 року він виграв справу в суді ЄС щодо зняття санкцій. Минулого року також виграла суд матір Пригожина.

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