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ЄС планує зняти санкції з матері Пригожина та російського експілота Формули-1 Мазепіна, - ЗМІ

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ЄС хоче зняти санкції з мами Пригожина

Посли ЄС цього тижня планують виключити матір покійного ватажка ПВК "Вагнер" Віолету Пригожину та Микиту Мазепіна із санкційного списку.

Про це пише Radio Free Europe, передає Цензор.НЕТ.

Кілька дипломатів заявили, що юридична служба Євросоюзу вважає справи проти цих росіян "слабкими".

Угорщина знову вимагає виключити низку осіб із санкційного списку до того, щоб схвалити продовження обмежень. 

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Водночас деякі країни, зокрема Естонія, Латвія, Литва та Польща вважають, що ЄС повинен перейти від шестимісячного продовження санкцій до щорічного. Проте Угорщина виступає проти цього.

Санкції ЄС продовжують кожні 6 місяців одностайним консенсусом 27 держав-членів. Найближчий дедлайн - 15 вересня. Потім санкції погоджуватимуть у березні 2025 року.

За даними видання Мазепін є колишнім пілотом Формули-1 та сином російського олігарха Дмитра Мазепіна. На початку 2024 року він виграв справу в суді ЄС щодо зняття санкцій. Минулого року також виграла суд матір Пригожина.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • saimansay
    Який висновок? "мама не віновата що вихувала синочка людожером"
    прецендент для кацапоїдних мамашок - воспітуйте далі людоедов
  • ALEX SUROVV b687956a
    Санкции с семьи Усамы-Бен-Ладена тоже снимите. И дайте им безвиз и вид на жительство. А то против них тоже нету доказательств. А вообще чего еще ожидать от етого сраного продажного Запада, где спокойно живут себе семьи даже терриристов ХАМАС и Хезболлы. Вкоторый раз уже убеждаюсь что все ети войнты и терроризм совершаются с молчаливого согласия и даже поддержки Запада.
  • Urs
    ынстинкт самрозбереження потроху полишає цивілізований світ.
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