Серед учнів київської школи - спалах кишкової інфекції, розпочато епідрозслідування

6 вересня у м. Києві зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції серед учнів одного з загальноосвітніх навчальних закладів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.

Як зазначається, наразі всі хворі були бактеріологічно обстежені на кишкову групу інфекцій. Частина з них перебуває на лікуванні в медичних закладах міста, інші - проходять амбулаторне лікування під наглядом сімейного лікаря.

"ДУ "Київський міський ЦКПХ МОЗ України" проінформувала ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві та Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) про випадки захворювання. Розпочато епідеміологічне розслідування", - йдеться у повідомленні.

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Також нагадується, що гострі кишкові інфекції - одні з найпоширеніших інфекційних захворювань, які можуть призвести до серйозних ускладнень, особливо у дітей. Зазвичай такі хвороби спричиняють бактерії або віруси, що потрапляють в організм людини із зараженою їжею чи забрудненою водою, а також у разі недотримання гігієни рук.

Симптоми гострих кишкових інфекцій: