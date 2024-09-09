Серед учнів київської школи - спалах кишкової інфекції, розпочато епідрозслідування
6 вересня у м. Києві зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції серед учнів одного з загальноосвітніх навчальних закладів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.
Як зазначається, наразі всі хворі були бактеріологічно обстежені на кишкову групу інфекцій. Частина з них перебуває на лікуванні в медичних закладах міста, інші - проходять амбулаторне лікування під наглядом сімейного лікаря.
"ДУ "Київський міський ЦКПХ МОЗ України" проінформувала ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві та Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) про випадки захворювання. Розпочато епідеміологічне розслідування", - йдеться у повідомленні.
Також нагадується, що гострі кишкові інфекції - одні з найпоширеніших інфекційних захворювань, які можуть призвести до серйозних ускладнень, особливо у дітей. Зазвичай такі хвороби спричиняють бактерії або віруси, що потрапляють в організм людини із зараженою їжею чи забрудненою водою, а також у разі недотримання гігієни рук.
Симптоми гострих кишкових інфекцій:
- слабкість,
- підвищення температури,
- біль у животі,
- блювота і діарея.