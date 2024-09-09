Китай підтримує "мирні зусилля" Індії щодо врегулювання ситуації в Україні, - МЗС КНР

У Китаї підтримують просування мирних переговорів, спрямованих на врегулювання ситуації в Україні.

Про це заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Так, вона прокоментувала повідомлення про поїздку радника прем’єр-міністра Індії до Москви для обговорення "мирних зусиль" щодо війни РФ проти України.

"Китай відданий просуванню мирних переговорів і підтримує всі зусилля, спрямовані на врегулювання "української кризи" мирним шляхом", - зазначила речниця.

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Мао Нін заявила, що в українському питанні позиція китайської сторони залишається незмінною і полягає в прихильності вирішенню "кризи" шляхом переговорів.

"Китай готовий продовжувати працювати з міжнародним співтовариством, щоб накопичувати умови для політичного врегулювання конфлікту", - додала дипломат.

Водночас Мао не відповіла на питання про подальші плани китайського уряду зі сприяння завершенню російського вторгнення в Україну.

Раніше ЗМІ повідомляли, що радник прем’єра Індії Довал відвідає Москву для обговорення мирних зусиль щодо України.

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