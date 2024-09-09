"Дія" запустила шлюб онлайн: відтепер українці можуть одружитися по відеозв’язку

У застосунку "Дія" віднині з’явилася можливість одружуватися онлайн. Послуга дає змогу одружитися всього в кілька кліків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дію".

"Тепер молодята не витрачатимуть час на поїздки, пошук вільних дат в установах, не перейматимуться за бюрократію. Весь процес реєстрації шлюбу проходить у застосунку - від подання заяви до одруження", - йдеться у повідомленні.

"Креативний спосіб освідчитися другій половинці - зробити пропозицію просто в Дії. Партнеру чи партнерці прийде сповіщення, на яке треба відповісти протягом 14 днів. Щойно почуєте омріяне "Так" - поділіться щасливою новиною з друзями в соцмережах", - йдеться у повідомленні.

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Як скористатися послугою:

1. Оновіть Дію і зайдіть у Сервіси - Шлюб онлайн.

2. Виберіть Зробити пропозицію та надішліть сповіщення половинці на зручний месенджер.

3. Кохана людина отримає його та має відповісти протягом 14 днів.

4. Після згоди надайте свої дані для заяви протягом 12 годин.

5. Система запропонує вільні дати - найближчі для церемонії будуть за 5 днів.

"Також у Дії можна визначити, що робити з прізвищем після весілля: залишити своє, взяти прізвище партнера чи зробити подвійне. Уже в день весілля зайдіть за посиланням у Дії на онлайн-церемонію, де на вас чекатиме працівник Цифрового ДРАЦСу. Процес одруження триває до 30 хвилин. Усе, що від вас потрібно, — смартфон та інтернет", - наголошує Дія.

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Цифрове свідоцтво про реєстрацію шлюбу автоматично підтягнеться в Дію протягом доби. Фізичний документ можна замовити доставкою Укрпошти чи забрати у відділенні.

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