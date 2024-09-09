У Польщі викрито мережу російських і білоруських кібердиверсантів

Польські спецслужби викрити мережу російських та білоруських кібердиверсантів, які намагалися заволодіти інформацією з метою подальшого шантажу та, фактично, ведення кібервійни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомив віцепремʼєр-міністр, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський.

За його словами, протягом останніх днів польським спецслужбам вдалося викрити групу, "яка мала конкретні цілі в Польщі та діяла з конкретного місця".

Гавковський зазначив, що метою діяльності російських і білоруських спецслужб у Польщі було вивідування інформації з метою подальшого шантажу та, фактично, ведення кібервійни.

"Все розпочалося з Polada (польське антидопінгове агентство. – Ред.) у межах ширшої операційної гри спецслужб, завданням яких був пошук способів проникнення до інших польських інституцій – як на рівні місцевого самоврядування, так і на рівні державних компаній, пов’язаних зі сферою безпеки", – розповів польський міністр.

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Гавковський зауважив, що метою кібератак було "спричинити політичний, військовий та економічний параліч у Польщі".

Також він розповів, що польські інституції були попереджені спецслужбами, таким чином, завдяки оперативним діям вдалось уникнути викрадення даних.

За його даними, у першій половині 2024 року зареєстровано понад 400 000 кібератак, польські служби за цей час вжили близько 100 000 дій, щоб виявити, хто стояв за цим.

Міністр додав, що порівняно з минулим роком кількість кіберінцидентів зросла на 100% – за весь попередній рік їх зафіксовано 370 000.

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