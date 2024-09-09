"Ліси України" закликають українців утриматися від відвідування лісів через критичну ситуацію з пожежами

Державне підприємство "Ліси України" звернулося до українців із закликом не відвідувати ліси, що пов’язано із критичною ситуацією з пожежами.

Про це йдеться в дописі ДП "Ліси України" в телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, наразі в країні найгостріша від початку року ситуація з лісовими пожежами. За останній тиждень у лісах виникло понад півтори сотні займань на площі 341 га. Причиною є масовані обстріли, збиті ракети та дрони.



У ДП розповіли, що найгірша ситуація на Кіровоградщині, де внаслідок детонації бойових частин ракет згоріло 115 га лісу. За тиждень на Харківщині ліквідовано 54,9 га пожеж. На прифронтовій Сумщині - ліквідували майже 50 га займань. Десятки пожеж виникли на Київщині через атаки на столицю "Шахедів". Загасили вогонь на території 24,6 га.

Через тривалу відсутність у більшості регіонів країни дощів вогонь розповсюджується миттєво.

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"Лісова охорона працює з максимальним навантаженням. Площа середньої пожежі не збільшилась! Всіма доступними засобами стабілізуємо ситуацію, аби не повторилась катастрофа 2020-го року! Працювати стає все складніше - вогонь перекидається з прифронтових лісгоспів Держлісагентства та територій природно-заповідного фонду.



На жаль, значна частка загорянь виникає з людського фактору. Не підступний ворог, а ми самі, українці знищуємо наш ліс! Благаємо всіх – у цей період не відвідувати ліси!" - наголосили в ДП.



Крім того "Ліси України" закликають місцеву владу поновити тотальну заборону на відвідування лісів по всій країні. Це зменшить навантаження на наші сили реагування, які ліквідують наслідки ворожих атак. Відпочинок у лісі має бути лише на території рекреаційних пунктів, яких по всій країні відкрито понад тисячу.

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