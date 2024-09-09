Доброволець-росіянин Євгеній Казанцев, який боронив Україну, перебуває у полоні РФ: Обміняти його не можуть

Доброволець Євгеній Казанцев, який є громадянином РФ та боронив Україну, досі перебуває у російському полоні. Обміняти його не можуть, оскільки він не є громадянином України.

Про це повідомив військовослужбовець, спікер міжнародної розвідувальної спільноти Informnapalm Михайло Макарук, передає Цензор.НЕТ.

Із березня 2022 року він перебуває у російському полоні, де його катують.

Євгеній Казанцев є уродженцем російського Санкт-Петербурга та має громадянство РФ. Його мама - уродженка Чернігова.

Після Революції Гідності у 2014 році Євгеній повернувся до України та вступив до лав "Правого Сектора" та воював на Сході.

Після повномасштабного вторгнення РФ він захищав Чернігів у підрозділі ТРО. На початку березня 2022 року він потрапив у полон до російських окупантів. Євгенія катували, внаслідок чого він обморозив стопи та пальці на ногах, більшу частину яких згодом ампутували.

У Росії його засудили до 12 років позбавлення волі.

Проте Євгеній не може потрапити до списку на обмін та повернутися до України, оскільки не є громадянином України.

"Це - мій друг і побратим… За два з половиною роки бігання по численних кабінетах результату отримати не вдалось. Я звертаюсь до усіх журналістів, депутатів та чиновників допомогти визволити з полону цього Воїна …

Оскільки, зараз держава, за яку він воював, просто кинула його напризволяще … А найбільш огидне в цій історії те, що він і досі числиться в списках військової частини та має Українське УБД, яке він чесно заробив до великої війни на сході нашої держави", - зазначив Макарук.

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