Керівнику Бучанського РТЦК Викочку повідомлено про нову підозру в незаконному збагаченні, - Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора керівнику Бучанського РТЦК та СП Леоніду Викочку, якого у серпні викрили на організації схеми ухилення від мобілізації, повідомлено про нову підозру - у незаконному збагаченні на суму майже 14,4 млн грн, які ним не були задекларовані (ст. 368-5 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, посадовець разом із двома спільниками пропонував військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних висновків ВЛК.

Скільки коштів виявлено під час обшуку?

Під час обшуків за місцем проживання та в автомобілях фігурантів загалом було виявлено понад 1,2 млн доларів США. Частину з цих грошей, а саме - понад 450 тис доларів США було виявлено та вилучено у підозрюваного, який ховав їх у спеціально облаштованих схованках під підлогою та за обшивкою стін в своєму будинку.

Наразі Шевченківським районним судом міста Києва підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 18 млн грн.

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Нагадується також, що раніше керівнику Бучанського РТЦК та СП і двом його спільникам повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, а також наданні неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 369 КК України).

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що правоохоронці затримали на хабарі заступника начальника Бучанського ТЦК та СП у Київській області. Також повідомлялося, що 16 серпня СБУ затримала очільників двох ТЦК у Київській області та їхнього спільника. Їх підозрюють у незаконному збагаченні в понад 1 млн доларів.