АЕС не можуть бути військовими цілями. МАГАТЕ уважніше стежитиме за ситуацією, - Гроссі

У МАГАТЕ заявили, що уважно стежитимуть за ситуацією навколо критично важливих для роботи українських АЕС електричних підстанцій, які нещодавно атакувала РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час пресконференції у Відні.

"За результатами мого нещодавнього візиту до Києва і розмов із Президентом Зеленським ми зараз більш тісно співпрацюємо, уважніше дивимося на підстанції, які є критично важливими для зовнішнього електропостачання трьох діючих атомних електростанцій", - сказав Гроссі.

Крім того, гендиректор МАГАТЕ наголосив, що атомні електростанції не можуть бути військовими цілями.

Також читайте: МАГАТЕ рекомендує не перезапускати реактори ЗАЕС, поки триває війна, - Гроссі

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час масованого обстрілу України 26 серпня російські війська вперше атакували розподільні підстанції касетними боєприпасами.