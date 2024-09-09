У Києві та північних регіонах оголошували тривогу: була швидкісну ціль у напрямку Чернігівщини (оновлено)

Під вечір 9 вересня 2024 року у Києві, на Київщині та в низці північно-східних регіонів була повітряна тривога. Наразі у Києві та на Київщині оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Станом на 16.47 актуальна карта тривог така:

Раніше карта була така:

За даними Повітряних сил, зафіксовано швидкісну ціль через Сумщину в напрямку Чернігівської області.

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