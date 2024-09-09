Снаряди, гранатомети, зенітно-ракетні комплекси: Швеція оголосила новий пакет військової допомоги для України на 400 млн. євро

У понеділок, 9 вересня, уряд Швеції оголосив про новий пакет військової допомоги для України на 4,6 млрд шведських крон (401,6 мільйона євро). Це вже 17-й пакет військової допомоги Швеції для України.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення шведського уряду.

"Пакет відповідає найбільш пріоритетним військовим потребам України та створює свободу дій у майбутньому. Він включає пожертвування обладнання, прямі закупівлі, комплекти спорядження та фінансову допомогу", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, новий пакет допомоги від Швеції містить маскувальне обладнання для раніше переданої техніки –гусеничних бронетранспортерів PBV 302, а також переносні зенітно-ракетні комплекси Robot System 70.

Крім цього, уряд Швеції зазначає, що Україна запросила протитанкове озброєння, тому до пакету допомоги увійшли протитанкові снаряди, гранатомети і міни. А також засоби захисту від забруднень, боєприпаси для мінометів, навчальні матеріали для новобранців і зимове спорядження для українських солдатів.

Також Швеція передає морське обладнання на 500 мільйонів шведських крон (близько 43 млн євро), зокрема шість бойових катерів Combat Boat 90 та супутнє обладнання до них.

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Уряд Швеції також планує виділити додаткові кошти на постачання Україні безпілотників.

Окрім цього, ще більше ніж 700 млн шведських крон (близько 61 млн євро) підуть на фінансові пожертвування у фонди та багатосторонні ініціативи у 2024 році.

"Ініціативи включають як тимчасові багатосторонні проєкти, такі як програми з постачання боєприпасів, так і постійні фонди, наприклад, Міжнародний фонд для України під керівництвом Великої Британії", - йдеться у повідомленні.

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