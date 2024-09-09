Російський БПЛА, який впав у Латвії, містив вибухівку: Це був "Шахед"

Дрон, який впав на території Латвії, містив вибухівку та використовувався для атаки проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Командувач армії Латвії генерал-лейтенант Леонід Калніньш заявив, що на сході країни впав безпілотник типу "Шахед", який Росія використовує для атак проти України і який залетів із боку Білорусі.

Командувач Військово-повітряних сил Латвії заявив, що безпілотник був оснащений вибуховим пристроєм, який знищили на землі після того, як дрон розбився.

За словами Калніньша, після аналізу і моніторингу ситуації зробили висновок, що безпілотник не був націлений на Латвію. Ведеться розслідування, аби встановити обставини падіння дрона – чи він зазнав пошкоджень, чи впав самостійно.

Командувач латвійської армії також наголосив, що латвійська сторона зафіксувала прибуття дрона, але не став деталізувати, які саме рішення були ухвалені у зв’язку з цим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опозиція Румунії закликала владу пояснити заліт російських безпілотників на територію країни

Російські дрони на території країн-членів НАТО

Нагадаємо, за даними Повітряних сил, під час атаки Росії на південні регіони України у ніч на 8 вересня було зафіксовано порушення повітряного простору Румунії. Зазначалося, що група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії. Згодом Міністерство національної оборони Румунії підтвердило заліт російського безпілотника на територію країни та заявило, що у небо піднімали два винищувачі F-16.

Міністерство зовнішніх справ Румунії, на територію якої сьогодні залетів російський "Шахед" під час атаки на Південь України, засудило порушення повітряного простору власної країни.

Також відомо, що у суботу, 7 вересня, на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник. БпЛА влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.

У НАТО заявили, що не мають інформації про те, що падіння російського БПЛА на території Латвії було навмисним.

Читайте: Білорусь замовчує інформацію про російські БпЛА, які залітають на її територію, - Держприкордонслужба