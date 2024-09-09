Мир між Україною і Росією має бути справедливим, а не продиктований Кремлем, - речник уряду Німеччини Гебештрайт

Мир в Україні має бути справедливим, а не під диктатом РФ, не може йтися й про замороження ситуації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив на брифінгу в понеділок речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт.

Як наголосив Гебештрайт, мирний процес триває вже "відносно довго", він був ініційований президентом України Володимиром Зеленським. Улітку в Швейцарії відбулася мирна конференція, участь у якій взяли понад 100 країн, і на ній було домовлено про проведення другого Саміту миру.

"Було спільне відчуття, визнання, консенсус, що наступна зустріч має відбутися за участі Росії. Наразі тривають зусилля (щодо скликання другого саміту. - Ред.), хоча я не можу назвати дату. Але в усьому світі є розуміння, що ця війна має завершитися якнайскоріше, і Україна дуже прагне цього", - зазначив речник уряду ФРН.

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Крім того, Гебештрайт зауважив: усім зрозуміло, що мир має бути справедливим, не мир під диктатом, не може йтися про те, що Україна має "викинути білий прапор", чи про те, щоб про Україну говорили без участі України. Не йдеться про те, щоб надати Росії паузу передихнути та з новими силами знову атакувати, як це вже було. Не може йтися, в принципі, також про замороження ситуації, яка склалася, Росія має вивести війська.

На його переконання, персоною, яка може зевершити війну негайно, є російський президент, який уже 2,5 року веде агресивну війну, яка має "гігантську ціну" для самої Росії, але насамперед для України, а також для тих, хто Україну підтримує.

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Також Гебештрайт запевнив, що Берлін перебуває в постійному обміні думками з Україною, зі США, європейськими партнерами тощо. Однак час, щоб канцлер Олаф Шольц поговорив напряму з президентом РФ, поки не настав, хоча глава німецького уряду неодноразово заявляв, що готовий буде зателефонувати Путіну, коли той насправді буде налаштований на конструктивні переговори.

"Коли настане час, що канцлер вирішить, що є сенс зателефонувати, він не буде вагатися зателефонувати (Путіну. - Ред.). Поки треба почекати", - наголосив речник і нагадав, що остання телефонна розмова між двома політиками відбулася у грудні 2022 року.