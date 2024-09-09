Китай і Росія проведуть спільні військові навчання

Міністерство оборони Китаю анонсувало проведення спільних військово-морських і військово-повітряних навчань з Росією під назвою North-Joint 2024 вже цього місяця.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Маневри, спрямовані на поліпшення стратегічного співробітництва між двома країнами і "зміцнення їхньої здатності спільно протистояти загрозам безпеці", відбудуться в Японському та Охотському морях.

Також китайські військові візьмуть участь у російських навчаннях "Великий океан-24". Точна їх проведення дата не називається. У міноборони КНР наголосили, що китайський та російський флоти разом пройдуть Тихим океаном вже вп'яте.

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