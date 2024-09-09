Новини

У МЗС тимчасового повіреного Ірану Амузегара "у жорсткій формі попередили щодо постачання ракет для РФ"

6 70055
Іранські балістичні ракети Fath-360

9 вересня тимчасового повіреного у справах Ісламської Республіки Іран в Україні Шахріяра Амузегара викликали в МЗС та "попередили щодо постачання ракет для РФ".

Про це інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на пресслужбу дипвідомства.

Повіреному було висловлено глибоке занепокоєння української сторони у зв’язку із повідомленнями щодо можливого постачання Іраном балістичних ракет Російській Федерації. 

"Іранському дипломату було передано відповідний коментар МЗС України від 7 вересня та у жорсткій формі висловлено попередження про те, що підтвердження факту постачання Іраном балістичного озброєння державі-агресору матиме руйнівні та непоправні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин", - уточнюють в міністерстві.

Читайте: ЄС отримав від союзників інформацію, що Іран постачає РФ балістичні ракети, - Стано

Постачання іранських ракет в Росію

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.

У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні.

Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Іран передасть Росії балістичні ракети - Європейський Союз відреагує на це, - Стано

Автор: Остап Грицишин

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • CrossFirenko
    "було висловлено глибоке занепокоєння". Шапіто квартальне.
  • Галина Боброва 94427cf0
    Британцы в этой ситуации сначала бы собрали всех иранцев
    В один лагерь
    А потом, после проверки, выдворили бы их из страны
    Негуманно?
    Да.
    На войне ,как на войне
    Заявлениями - войны не выигрываются
    А Иран - страна, с которой мы КОСВЕННО - воюем
  • ALEX SUROVV b687956a
    Иран фактически обявил Украине войну. А вы занепокоення иранским *********? Разорвать все отношения с полотенцеголовыми бабуинами нужно было еще тогда когда Иран начал поставки своих дронов параше. Вы только представьте сколько горя и разрушений ети шахеды принесли Украине.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини