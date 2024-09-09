У МЗС тимчасового повіреного Ірану Амузегара "у жорсткій формі попередили щодо постачання ракет для РФ"
9 вересня тимчасового повіреного у справах Ісламської Республіки Іран в Україні Шахріяра Амузегара викликали в МЗС та "попередили щодо постачання ракет для РФ".
Про це інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на пресслужбу дипвідомства.
Повіреному було висловлено глибоке занепокоєння української сторони у зв’язку із повідомленнями щодо можливого постачання Іраном балістичних ракет Російській Федерації.
"Іранському дипломату було передано відповідний коментар МЗС України від 7 вересня та у жорсткій формі висловлено попередження про те, що підтвердження факту постачання Іраном балістичного озброєння державі-агресору матиме руйнівні та непоправні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин", - уточнюють в міністерстві.
Постачання іранських ракет в Росію
Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.
У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні.
Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.