2 людини загинули і 3 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини

Сьогодні, 9 вересня, російські війська атакували Курахівську та Іллінівську громади на Донеччині, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, місто Гірник Курахівської громади перебуває під постійним вогнем. Сьогодні там від ворожих обстрілів загинув чоловік, ще 2 людини зазнали поранень.



Крім того, у селищі Клебан-Бик Іллінівської громади росіяни вбили 59-річну жінку, ще одну людину поранили. У селі пошкоджено будинок і господарчу будівлю.



"Бережіть себе та своїх близьких! Евакуюйтесь!" - закликав Філашкін.

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