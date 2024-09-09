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Нова модель забезпечення харчуванням ЗСУ, як пілотний проєкт запрацює у 2025 році, - Міноборони

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Міноборони за місяць не допустило постачання майже 340 тонн неякісних та небезпечних продуктів для ЗСУ

Закупівельна агенція Міноборони "Державний оператор тилу" презентувала нову модель забезпечення харчуванням ЗСУ, яка запрацює як пілотний проєкт в кількох областях України в 2025 році.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Головне завдання нового підходу – забезпечити кращу якість продукції, що постачається ЗСУ, та підвищити ефективність самого процесу забезпечення.

"З лютого 2025 року будуть діяти дві моделі паралельно: та, за якою ДОТ працює зараз, та нова пілотна модель. Такий підхід застосовується для забезпечення стійкості системи та безперервності процесу постачання. Трансформації в моделі харчування для військових мають підвищити ефективність постачання і водночас забезпечити дотримання високих стандартів якості продуктів", – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Пілот діятиме протягом року та покриватиме такі регіони, як м. Київ та Київську, Вінницьку, Житомирську, Черкаську, Кіровоградську області.

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Основні зміни стосуються фінансової моделі взаємодії з постачальником, товарної моделі та процесу контролю якості.

  • Постачальник отримуватиме компенсацію вартості товару та плату за послуги (склад і транспорт) з урахуванням SLA – угоди про рівень послуг. Буде визначена та зафіксована гранична вартість каталогу

  • За більшістю видів продукції (75%) через відкриті закупівельні майданчики ДОТ обиратиме виробників, яких будуть контрактувати постачальники. За рештою категорій постачальники самостійно визначатимуть виробників-субпідрядників. ДОТ своєю чергою може заблокувати їх за невідповідність якості та за порушення норм доброчесності

  • Уся продукція буде проходити через розподільчий центр і лише потім відправлятися на військові частини. Це додатковий етап контролю якості, до якого будуть долучені фахівці ДОТ

  • ДОТ застосовуватиме "чорний список" до постачальників та виробників – новий інструмент недопущення в майбутніх періодах участі в процесі забезпечення харчування ЗСУ тих суб’єктів, які вже мали до того порушення договірних зобов’язань.

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Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • CrossFirenko
    Коли читаєш про нову програму, або проект Зельоних, то знаєш тільки одне - значить будуть красть!
  • Валерій Кваша
    Ага, те що запровадив ''Порох'' яке було наближене до стандартів ''нато'' похєрили, а тепер стромляють ''скумбрію по вісім'' від зелених запроданців!
  • Перехватчик
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