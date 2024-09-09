Офіс Генпрокурора звернувся до Інтерполу щодо затримання "слуги народу" Дмитрука

Офіс Генпрокурора звернувся, до низки відповідних країн із запитом про затримання і тимчасовий арешт народного депутата "слугу народу" (нині позафракційного) Артема Дмитрука, підозрюваного у нападах на військового та правоохоронця, з метою його подальшої видачі Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГП.

Також за погодженням з Офісом Генпрокурора до обліків Генерального секретаріату Інтерполу внесено клопотання про публікацію Червоного оповіщення щодо зазначеного народного депутата України.

Як згадується в повідомленні, за клопотанням Офісу Генпрокурора Печерський районний суду м. Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, після чого було ініційовано процедуру його розшуку, в тому числі міжнародного.

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Довідка

Червоне оповіщення - запит до правоохоронних органів по всьому світу з проханням знайти й тимчасово заарештувати особу в очікуванні екстрадиції чи передачі.

Втеча Артема Дмитрука

Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.

Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.

У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.

Верховна Рада не направляла за кордон нардепа Артема Дмитрука.

Спікер ВР Стефанчук заявив, що Дмитрука позбавлять мандата за результатами розслідування.

29 серпня 2024 року Дмитрука було оголошено у міжнародний розшук.

Суд заочно обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

За даними ЗМІ, втекти з України Артему Дмитруку допоміг помічник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Володимир Крохмаль.

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