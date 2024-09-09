Україна готує саміт Кримської платформи на 11 вересня, - Зеленський
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У середу, 11 вересня, відбудеться саміт Кримської платформи.
Подію у своєму вечірньому відеозверненні анонсував президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Провів сьогодні кілька нарад з нашою командою міжнародників. Готуємо саміт Кримської платформи на 11 вересня", - розповів очільник держави.
Крім цього, Зеленський розповів, що команда першої леді Олени Зеленської готує Саміт перших леді та джентльменів, який теж відбудеться цього тижня.
"Готуємо перемовини з нашими партнерами заради більшої сили України та більших можливостей нашого суспільства", - сказав глава держави.