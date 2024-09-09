Президент Володимир Зеленський призначив Мирослава Білецького тимчасовим виконувачем обов'язків голови Закарпатської ОВА.

Про це йдеться у відповідному указі глави держави від 9 вересня 2024 року, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Закарпатської обласної державної адміністрації на Білецького Мирослава Золтановича",- йдеться у документі.

Зазначимо, що на цій посаді Мирослав Білецький замінив Віктора Микиту, який нещодавно перейшов працювати в Офіс президента.

Що відомо про Мирослава Білецького

Мирославу Білецькому 48 років. Він закінчив Національний університет "Львівська політехніка" за спеціальністю "Економіка підприємства", кваліфікація - інженер-механік.

Був кандидатом у депутати Верховної Ради України IX скликання на позачергових виборах 2019 року від політичної партії "Українська стратегія Гройсмана" за № 16 у партійному списку.

Згодом був обраний депутатом Закарпатської обласної ради VIII скликання від Закарпатської обласної організації політичної партії "Рідне Закарпаття".

З 2021 року він обіймав посаду першого заступника голови Закарпатської ОДА.

З 25 листопада 2021 року входить до складу постійної комісії обласної ради з питань бюджету.

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