Зеленський призначив Мирослава Білецького тимчасовим виконувачем обов’язків голови Закарпатської ОВА
Президент Володимир Зеленський призначив Мирослава Білецького тимчасовим виконувачем обов'язків голови Закарпатської ОВА.
Про це йдеться у відповідному указі глави держави від 9 вересня 2024 року, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Закарпатської обласної державної адміністрації на Білецького Мирослава Золтановича",- йдеться у документі.
Зазначимо, що на цій посаді Мирослав Білецький замінив Віктора Микиту, який нещодавно перейшов працювати в Офіс президента.
Що відомо про Мирослава Білецького
Мирославу Білецькому 48 років. Він закінчив Національний університет "Львівська політехніка" за спеціальністю "Економіка підприємства", кваліфікація - інженер-механік.
Був кандидатом у депутати Верховної Ради України IX скликання на позачергових виборах 2019 року від політичної партії "Українська стратегія Гройсмана" за № 16 у партійному списку.
Згодом був обраний депутатом Закарпатської обласної ради VIII скликання від Закарпатської обласної організації політичної партії "Рідне Закарпаття".
З 2021 року він обіймав посаду першого заступника голови Закарпатської ОДА.
З 25 листопада 2021 року входить до складу постійної комісії обласної ради з питань бюджету.