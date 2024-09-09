Понад 1000 людей загинули від касетних боєприпасів в Україні від початку війни, - Human Rights Watch

Від 24 лютого 2022 року в Україні 1023 людини загинуло від касетних боєприпасів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на правозахисну організацію Human Rights Watch.

В звіті організації йдеться, що протягом 2023 року в дев’яти країнах світу було зафіксовано 219 загиблих від касетних боєприпасів або їх залишків. Другий рік поспіль найбільша кількість жертв від використання цих боєприпасів у всьому світі припадає на Україну.

За інформацією HRW, з початку повномасштабної російської агресії в Україні загалом було зафіксовано 1023 жертви від касетних боєприпасів, зокрема, 980 загиблих безпосередньо від боєприпасів і ще 43 – від їх залишків.

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Водночас зазнчається, що оприлюднені у звіті дані можуть бути неточними, оскільки деякі жертви від численних випадків використання касетних боєприпасів в Україні у минулому році могли залишитися незафіксовані. Так, в Україні минулого року було зареєстровано понад 50 атак касетними боєприпасами, кількість жертв від яких не була зафіксована, йдеться у зведенні.

HRW зауважує, що як Росія, так і Україна протягом 2023 року та першої половини 2024 року продовжували використовувати касетні боєприпаси, однак війська РФ застосовували ці боєприпаси по густонаселених міських районах. Систематизовано задокументувати та ідентифікувати подальше використання цієї зброї було неможливо через відсутність доступу до місць обстрілів.

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