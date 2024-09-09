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Від якості логістики в постачанні та виконання всіх обіцянок партнерами прямо залежить перебіг війни, - Зеленський

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Президент Володимир Зеленський

Усі досягнуті із партнерами домовленості мають бути реалізовані максимально швидко і вчасно.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму зверненні заявив президент Володимир Зеленський.

"Окремо сьогодні була доповідь міністра оборони України Умєрова за результатами "Рамштайну" та його перемовин із партнерами. Всі досягнуті домовленості мають бути реалізовані максимально швидко. Те, що потрібно у вересні, має бути поставлено у наші війська саме у вересні. Те, про що ми домовилися на інші місяці, теж має бути вчасно. Від якості логістики в постачанні та виконання всіх обіцянок партнерами прямо залежить перебіг війни", - наголосив Зеленський.

Також читайте: Зеленський про допомогу від партнерів: Є пакети оголошені, але не поставлені в Україну

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Yuri I 0e5ec1af
    А від тебе, гівноїда, хоч щось взагалі залежить?
    Чи ти нікаму нічєво нє должен шостий рік?
  • саша паламарчук
  • саша паламарчук
    колумбійці потужності та незламності підкинули
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