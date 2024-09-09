Латвія викликала главу посольства Росії через знайдений на своїй території "шахед"

У понеділок, 9 вересня, Міністерство закордонних справ Латвії викликало тимчасового повіреного у справах Росії у зв’язку з виявленим у суботу, 7 вересня, російським безпілотником на сході країни.

Про це йдеться на сайті латвійського МЗС, повідомляє Цензор.НЕТ.

Главі російського посольства висловили "категоричний протест" через виявлення у Резекненському районі на сході Латвії БпЛА військового призначення Росії типу "Шахед".

"Тимчасово повіреному у справах Росії було запропоновано надати вичерпне пояснення інциденту, під час якого безпілотний літальний апарат незаконно порушив повітряний простір Латвії та був оснащений вибухівкою", - йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства Латвії.

Зазначається, що російський представник запевнив латвійську сторону, що проінформує про цю ситуацію своє Міністерство закордонних справ.

У МЗС Латвії додали, що відповідні служби країни продовжують проводити "поглиблене розслідування обставин інциденту". Латвія повідомила про ситуацію своїх союзників, керівництво НАТО та Європейського Союзу, а також колег у міністерствах закордонних справ інших країн.

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Російські дрони на території країн-членів НАТО

Нагадаємо, за даними Повітряних сил, під час атаки Росії на південні регіони України у ніч на 8 вересня було зафіксовано порушення повітряного простору Румунії. Зазначалося, що група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії. Згодом Міністерство національної оборони Румунії підтвердило заліт російського безпілотника на територію країни та заявило, що у небо піднімали два винищувачі F-16.

Міністерство зовнішніх справ Румунії, на територію якої сьогодні залетів російський "Шахед" під час атаки на Південь України, засудило порушення повітряного простору власної країни.

Також відомо, що у суботу, 7 вересня, на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник. БпЛА влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.

У НАТО заявили, що не мають інформації про те, що падіння російського БПЛА на території Латвії було навмисним.

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