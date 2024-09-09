Генасамблея ООН не може примусити РФ дотримуватися Статуту Організації, - голова Асамблеї Френсіс

Генеральна Асамблея ООН немає можливості примусити Росію дотримуватись Статуту організації та вимог міжнародного права.

Про це на пресконференції у понеділок заявив голова Генасамблеї ООН Денніс Френсіс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи Генасамблея зробила все від неї залежне, аби змусити Росію припинити війну й дотримуватися Статуту ООН і міжнародного права, Френсіс зазначив, що ГА не має можливості примушувати країни виконувати свої зобов’язання.

"Ми діємо за переконанням, заснованим на наших цінностях і принципах, і сподіваємося, що всі держави-члени Організації Об'єднаних Націй дотримуватимуться зобов'язань, які вони взяли на себе при вступі в ООН, одним з яких, звичайно, є повага до територіальної цілісності інших держав", - пояснив він.

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Та додав, що в ООН і надалі сподіваються й очікують, "що росіяни виконають свої зобов'язання".

"Але я не думаю, що в нас є можливості й повноваження, аби примусити росіян", - сказав Френсіс.

Очільник Асамблеї нагадав, що ГА ухвалила "низку рішучих резолюцій, які закликають Російську Федерацію поважати закон і негайно вивести свої війська" з території України.

"Я пам'ятаю, що сам вставив у резолюцію слово "негайно", - додав він. - Це (російська агресія, - Ред.) є фундаментальним і кричущим порушенням міжнародного права, з яким ми не можемо миритися. Росіяни створили поганий прецедент, якщо інші країни вирішать наслідувати їхній приклад", - резюмував Френсіс.

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