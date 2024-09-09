Глава МЗС Польщі Сікорський обговорив з британським колегою Леммі подальшу підтримку України

У понеділок, 9 вересня, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський зустрівся зі своїм британським колегою Девідом Леммі. Зустріч відбулася у Варшаві. Серед іншого дипломати обговорили питання подальшої підтримки України.

Про це йдеться на сайті МЗС Польщі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що очільники зовнішньополітичних відомств обговорили найважливіші питання двосторонньої співпраці, ситуацію на Близькому Сході, трансатлантичне співробітництво та політику щодо Китаю.

Окрім цього, йшлося і про подальшу підтримку України у її боротьбі з російською агресією.

Також повідомляється, що Сікорський порушив питання статусу польської мови у британській системі освіти.

Крім цього, глава МЗС Польщі звернув увагу на вимоги польських експортерів у контексті труднощів у двосторонній торгівлі після Brexit.

Сікорський та Леммі запланували подальші зустрічі та заходи на багатьох рівнях.

До слова, раніше глава Міноборони Чехії Чернохова обговорила з італійським колегою Крозетто підтримку України.

Читайте також: Польща могла б збивати російські ракети над Україною, якби вони загрожували українським АЕС, - Сікорський