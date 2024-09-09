Фіцо заявив про "нацизм і фашизм" в Україні: у МЗС відповіли словацькому прем’єру

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відзначився скандальним висловлюванням, заявивши, що в Україні воюють "нацистські війська". У МЗС України відреагували на слова очільника уряду Словаччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що відповідну заяву Фіцо зробив під час вшанування пам'яті жертв Голокосту та расового насильства.

Словацький прем'єр вважає, що світ сповнений брехні, оскільки, з одного боку, міжнародна спільнота говорить про злочини, а з іншого – все більше нібито йде на компроміси, які ображають жертв Голокосту і расового насильства.

"Ми всі говоримо про фашизм, нацизм, і при цьому мовчки терпимо той факт, що по Україні бігають війська, які мають дуже чітке позначення, які пов'язані з рухами, які ми сьогодні вважаємо небезпечними і забороненими. Оскільки це геополітична битва, це нікого не хвилює... У цих обставинах я хочу віддати данину пам'яті жертвам, але не патетичною промовою, а закликом до дії. Міжнародна спільнота має визнати, що не можна допустити, щоб в Україні воювали війська, які використовують нацистські позначення, які часто так себе поводять", - цитує слова Фіцо TASR.

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Реакція МЗС України

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що у Києві розчаровані заявою Фіцо на адресу українських воїнів. Оскільки його заява йде всупереч існуючому рівню довіри та взаємодії між Україною та Словаччиною.

"Українські воїни нині захищають своїх рідних, домівки та країну, а також всю Європу та вільний світ від російських загарбників, позначених латинськими літерами "Z" - символом фашистської естетики сучасної Росії. Для українців протидія російській агресії є продовженням історії опору нашого народу тоталітарним режимам у минулому столітті", - йдеться у заяві Тихого.

Речник відомства також нагадав, що у ХХ столітті український народ зазнав багатомільйонних втрат у боротьбі з нацизмом.

"Мільйони українців чинили збройний спротив у складі різних регулярних армій та рухів опору на боці антигітлерівської коаліції та зробили значний внесок у перемогу над нацизмом та союзниками гітлерівської Німеччини", - нагадали у МЗС.

Також Тихий згадав про трагічну історію Голокосту на українській землі, в ході якого нацисти вчинили проти єврейських громад України жахливі звірства, жертвами яких стали близько півтора мільйона українських євреїв. Понад 2600 українців внесені до списку Праведників народів світу за порятунок євреїв у часи Голокосту.

"Розраховуємо на обʼєднання зусиль Словаччини та всіх наших європейських партнерів у протидії новітньому російському злу, яке принесло на українську землю звірства, небачені з часів Другої світової війни. Залишаємося налаштованими на подальший конструктивний діалог, який відповідає традиційно теплим і добросусідським відносинам між словацьким і українським народами", - додав речник МЗС.

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