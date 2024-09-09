На Курахівському напрямку відбулось 46 бойових зіткнень різної інтенсивності, - Генштаб

Українські воїни продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту і в тил. З початку доби на цей час зафіксовано 147 бойових зіткнень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

Російські обстріли України

Російські загарбники завдали по території України два ракетних удари, застосувавши дві ракети, 71 авіаудар (скинули 91 КАБ), також задіяли 593 дрони-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив 3751 обстріл по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку окупанти впродовж дня один раз атакували у районі Вовчанська. Під бомбардування потрапив Харків, а по Білокриничному терористи били НАРами з гелікоптерів Ка-52.

Дев’ять разів ворог штурмував позиції українських військових на Куп’янському напрямку, у районах Петропавлівки, Синьківки, Стельмахівки, Лозової та Глушківки. Два боєзіткнення триває.

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Бойові дії на Сході

На Лиманському напрямку російські загарбники 13 разів намагалися просунутися у районах Чернещини, Макіївки, Новосадового, Невського, Діброви, Григорівки, Ямполівки та Торського. Захисники України відбили дев’ять атак ворога. Бої тривають неподалік Невського і Новосадового.

На Сіверському напрямку ворог здійснив 11 атак. Концентрував зусилля в районах Верхньокам’янського, Спірного та Званівки. Біля останнього, для підтримки піхоти, задіяв півдесятка БМП. Зазнав втрат. Бої на напрямку продовжуються.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили дві штурмових дії в районі Білої Гори. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони.

На Торецькому напрямку агресори шість разів атакували за підтримки авіації поблизу Торецька і Неліпівки. Отримали жорстку відсіч.

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На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткнень зросла до 33. Загарбники продовжують натиск на наші позиції поблизу Воздвиженки, Зеленого Поля, Новотроїцького, Гродівки, Новогродівки, Селідового та Михайлівки. Нашими захисниками на цей час зупинено всі атаки. Основні зусилля сьогодні ворог прикладав у районі Новогродівки, де відбулось майже 40 відсотків від усіх сутичок.

Попередні втрати агресора склали 336 окупантів вбитими та пораненими. Також знищено засіб РЕБ, три артилерійських системи, три автомобіля і шість мотоциклів, пошкоджено п’ять артилерійських систем та п’ять автомобілів.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 46 бойових зіткнень різної інтенсивності. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Георгіївки, де відбулося близько 75 відсотків усіх боїв. Окрім того ворог атакував у бік Галицинівки, Українська та Желанного Першого.

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Обстановка на Сході

На Времівському напрямку за сьогодні агресор дев’ять разів штурмував передній край нашої оборони в районах Вугледара, Золотої Ниви та Шахтарського. Українські воїни зупинили сім ворожих штурмів, ще два бої продовжуються біля Вугледара, де окупанти також задіювали штурмову авіацію – били НАРами.

Сьогодні на Оріхівському напрямку ворог провів загалом три атаки – дві відбито біля Малої Токмачки та одна продовжується у районі Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку дев’ять спроб ворога взяти позиції наших воїнів зазнали невдачі.

Сили оборони стримують натиск російських окупантів. Окремо варто відзначити воїнів 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ, які мужньо тримають позиції, вміло відбивають ворожі атаки, завдаючи загарбникам відчутних втрат.

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