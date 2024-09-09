Парламент Румунії розгляне законопроєкт, який дасть змогу армії країни збивати безпілотники, - Reuters

Румунські законодавці планують розглянути законопроєкт, який дозволить Збройним силам країни збивати безпілотники, які порушують повітряний простір країни в мирний час.

Про це пише агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

На тлі нещодавнього порушення російським дроном повітряного простору Румунії парламент країни може розглянути законодавство, яке дозволить армії збивати БпЛА, що входять у повітряний простір країни в мирний час.

Зазначається, що відповідний законопроєкт румунські законодавці планують розглянути на наступній сесії.

До слова, напередодні румунська опозиція розкритикувала владу через порушення російськими дронами повітряного простору країни.

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Російські дрони на території країн-членів НАТО

Нагадаємо, за даними Повітряних сил, під час атаки Росії на південні регіони України у ніч на 8 вересня було зафіксовано порушення повітряного простору Румунії. Зазначалося, що група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії. Згодом Міністерство національної оборони Румунії підтвердило заліт російського безпілотника на територію країни та заявило, що у небо піднімали два винищувачі F-16.

Міністерство зовнішніх справ Румунії, на територію якої 8 вересня залетів російський "Шахед" під час атаки на Південь України, засудило порушення повітряного простору власної країни.

Це не вперше, коли російські дрони порушують повітряний простір Румунії.

Також відомо, що у суботу, 7 вересня, на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник. БпЛА влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.

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