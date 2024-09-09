На Херсонщині РФ не послаблювала угруповування після початку Курської операції ЗСУ, - ОСУВ "Таврія"

На Херсонщині російські загарбники не послаблювали угруповування, навпаки вони проводять ротації на передньому краю своїх підрозділів.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, пише "РБК-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, після початку операції ЗСУ в Курській області РФ ворог фактично не зменшив свою чисельність на Херсонщині.

"Після початку Курської операції ЗСУ, коли противник певним чином проводив перекидання своїх підрозділів, зокрема на Курщину, він більшість з цих підрозділів забрав саме з Запорізької області, тоді як на Херсонщині фактично та чисельність, яка була залишилася. Там росіяни не послаблювали угруповування, навпаки вони проводять ротації на передньому краю своїх підрозділів", - розповів Лиховій.

Зокрема, за словами речника, Росія перекидає на Херсонщину загони "Шторм" для підтримання інтенсивності штурмових дій, щоб мати змогу атакувати й надалі.

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Окрім цього, Лиховій розповів, що загарбники значно активізувалися на островах вздовж лівого берега Дніпра у Херсонській області й не полишають спроб вибити підрозділи України зі своїх позицій, які вони утримують після виходу з Кринок. Однак ЗСУ продовжують утримувати плацдарми.

Також Лиховій зазначив, що ця активізація росіян фактично є найбільшою за останні пару місяців після закінчення активної оборони Кринок, коли українські підрозділи, перемістилися на інші визначені позиції на лівобережжі Дніпра.

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