Угорщина заявляє, що домовилась про постачання російської нафти через Україну, - Bloomberg

Угорська енергетична компанія Mol Nyrt. заявила, що досягла угоди, яка забезпечить продовження постачання російської сирої нафти по трубопроводу, що проходить через територію України.

Про це пише агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Оголошення від будапештської компанії в понеділок, 9 вересня, було зроблено після того, як Україна в червні фактично заборонила ПАТ "Лукойл" продовжувати використовувати її як транзитну країну - у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії, пише Bloomberg.

Згідно з угодою компанія Mol, яка контролює нафтопереробні заводи в Угорщині та Словаччині, візьме на себе постачання сирої нафти на білорусько-українському кордоні з 9 вересня.

Bloomberg нагадує, що раніше російська сторона була відповідальна за доставлення нафти до пунктів в Угорщині та Словаччині, розташованих поблизу кордону з Україною.

"Нова домовленість забезпечує стале рішення для транспортування сирої нафти по трубопроводу "Дружба"", - сказав виконавчий віцепрезидент Mol Габріель Сабо, маючи на увазі трубопровід, який з’єднує Росію та Угорщину через Україну.

Водночас у Mol Nyrt. не уточнили, яка саме компанія чи компанії здійснюватимуть поставки.

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Що передувало

Нагадаємо, раніше видання Politico повідомило, що Угорщині загрожує паливна криза після того, як вона лишилася без російської нафти, яку транспортували через Україну нафтопроводом "Дружба".

18 липня Словаччина та Угорщина заявили про зупинку Україною транзиту нафти "Лукойлу" нафтопроводом "Дружба".

"Лукойл" перебував під санкціями в Україні з 2018 року, але вони були обмеженими – стосувалися тільки виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна. У червні 2024 року РНБО суттєво їх розширила, додавши, зокрема, заборону на транзит.

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