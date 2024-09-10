Нідерланди не накладали обмежень на застосування наданої Україні зброї по військових цілях в РФ, - міністр оборони Брекельманс
Нідерланди не забороняють Україні застосовувати надану зброю по військових цілях, що знаходяться на території РФ.
Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає Цензор.НЕТ.
"Київ має право захищати себе. І якщо країну атакують з прикордонних районів або російських аеродромів, то вона може цілитися у військові об'єкти. Те ж саме стосується ворожих ракет: вони теж можуть бути перехоплені нашою зброєю над Росією", - сказав міністр.
Брекельманс також закликав інших союзників України зробити те ж саме, посилаючись на норми міжнародного права, яке не обмежує відстань для таких ударів.
"Міжнародне право не обмежується відстанню. Право на самооборону не припиняється за 100 кілометрів від кордону. Ми не накладали на Україну жодних обмежень на оперативну відстань", - наголосив глава Міноборони Нідерландів.
Та додав, що це стосується також і винищувачів F-16, наданих його країною.
Нещодавно повідомлялось, що Нідерланди оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Серед іншого до нього увійдуть ракети класу "повітря-повітря", а також матеріали для технічного обслуговування нещодавно переданих Україні літаків F-16.