Нідерланди не накладали обмежень на застосування наданої Україні зброї по військових цілях в РФ, - міністр оборони Брекельманс

Нідерланди не забороняють Україні застосовувати надану зброю по військових цілях, що знаходяться на території РФ.

Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає Цензор.НЕТ.

"Київ має право захищати себе. І якщо країну атакують з прикордонних районів або російських аеродромів, то вона може цілитися у військові об'єкти. Те ж саме стосується ворожих ракет: вони теж можуть бути перехоплені нашою зброєю над Росією", - сказав міністр.

Брекельманс також закликав інших союзників України зробити те ж саме, посилаючись на норми міжнародного права, яке не обмежує відстань для таких ударів.

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"Міжнародне право не обмежується відстанню. Право на самооборону не припиняється за 100 кілометрів від кордону. Ми не накладали на Україну жодних обмежень на оперативну відстань", - наголосив глава Міноборони Нідерландів.

Та додав, що це стосується також і винищувачів F-16, наданих його країною.

Нещодавно повідомлялось, що Нідерланди оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Серед іншого до нього увійдуть ракети класу "повітря-повітря", а також матеріали для технічного обслуговування нещодавно переданих Україні літаків F-16.

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