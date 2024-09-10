Росіяни залучають вчителів на ТОТ для виявлення проукраїнськи налаштованих жителів через вплив на їхніх дітей, - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях росіяни підготували вчителів для виявлення дітей які "потенційно підтримують Україну".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Жорстка кампанія по виявленню проукраїнського населення на тимчасово окупованих територіях України набула нових форм. Тепер у школах на ТОТ до проведення уроків будуть залучатися і спеціально підготовлені поліцаї. Усе для того, аби виявляти через дітей проукраїнські настрої їхніх батьків", - йдеться в поівдомленні Центру.

За інформацією ЦНС, "апередодні нового навчального року вчителі, які пішли на співпрацю із ворогом, пройшли спеціальний вишкіл щодо виявлення дітей які "потенційно підтримують Україну".

Окупанти назвають це "девіантною поведінкою".

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