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За рік Сили оборони вразили 150 цілей ворога. Серед них кораблі, аеродроми та системи ППО, - Умєров

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Умєров розповів, скільки цілей ворога вразили ЗСУ за рік

За останній рік Силам оборони України вдалося вразити понад 150 цілей ворога. Серед них пункти управління, аеродроми, кораблі та системи ППО країни-агресорки.

Про це розповів міністр оборони України Рустем Умєров під час саміту Кримської платформи, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за його словами, до цього списку входять як пошкоджені, так і знищені пункти управління, аеродроми, кораблі та системи ППО ворога.

Зокрема, він відзначив успіхи в Чорноморському регіоні. Умєров розповів, що ЗСУ вдалося знищити 24 російські кораблі. 

"За останній рік, завдяки далекобійній зброї, ми змінили баланс сил у Чорному морі і створили незалежний від Росії "зерновий коридор", через який пройшло понад 5 000 суден. Ми знищили 24 російські кораблі, повернули контроль над островом Зміїний та перші у світі впровадили технологію "рою дронів" для протидії російському флоту", - сказав очільник оборонного відомства.

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Топ коментарі

  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Молодець!
    Але не ти.
    Ти здавав Україну в Стамбулі, разом з Арахамією, Подоляком, Чалим та іншими що їх дістав за свого "чорного мішка" Зеленський.
  • Сергій Малецький
    А ти тут при чім ?
  • Luiza
    А скільки ви зеленські виб * ядки, здали за рік української теріторій ?!!! Нах..нам ваши підраХунки ? І не ви знищюїте а українські Воїни !!! а ви потвори , здаєте !!!
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