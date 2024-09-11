За місяць в "Армія+" зареєструвались майже 200 тисяч військовослужбовців, - Черногоренко

За місяць в застосунку "Армія+" зареєструвались майже 200 тисяч військовослужбовців. Це наймасовіший і найшвидший ІТ-продукт за останні роки в армії.

Про це заявила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами посадовиці, "Армія+" надає можливість отримувати зворотній зв'язок від авторизованих військовослужбовців та знати реальну ситуацію в армії. Черногоренко розповіла, що наразі є завдання зробити можливим на основі цих даних роботу соціальних ліфтів в армії, щоб найкращі просувались по кар'єрних сходах.

Також, за словами замміністра, цифровізація різних процесів в армії дозволить подолати корупцію.

Окрім цього, Черногоренко згадала і про застосунок "Резерв+". Станом на 11 вересня там зареєструвалися 3,5 мільйона громадян.

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"Ми зараз маємо три з половиною мільйони користувачів, це по суті три міста-мільйонника, і "Резерв+" дає нам можливість формувати мобілізаційні процеси за професійним профайлом. Ми вперше в історії країни будемо мобілізовувати, рекрутувати людей саме по тим "скілам" і по тим навичкам, які найбільш потрібні на певній військово-обліковій спеціальності. Разом із Генеральним штабом ми вже це робимо, ми вже приступили до професійної більш точної мобілізації і це також підтверджує, що прийняття рішення на підставі даних має бути розвинене саме в сфері оборони в першу чергу, тому що у нас війна", - розповіла заступниця міністра.

Раніше Черногоренко заявляла, що у Міністерстві оборони хочуть, щоб можливість оновлення даних через застосунок "Резерв +" продовжувалася.

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