Забруднення річок Сейм і Десна завдало збитків на понад 405 млн гривень, - Гринчук

Сума збитків довкіллю у Чернігівській та Сумській областях через забруднення річок Сейм та Десна вже становить понад 405 млн гривень.

Про це заявила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук, йдеться на сайті відомства, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що забруднення Сейму внаслідок потрапляння забруднених вод від російського цукрового заводу призвело до значної екологічної шкоди. З цими наслідками Україна бореться вже декілька тижнів.

Гринчук також додала, що наразі забруднена вода в Десні рухається в бік Київської області.

"Зрозуміло, в людей виникає багато запитань та острахів. Чи вплине ситуація на водозабезпечення? Якою буде якість води та чи взагалі буде вода у киян? Одразу наголошую, ситуація контрольована. Всі органи державної та місцевої влади, відповідальні служби працюють у посиленому режимі, щоб мінімізувати наслідки. Забруднення вже менш концентроване, ніж було на початку у Сеймі та у точках відбору води на Чернігівщині. До Київщини воно дійде ще в меншій концентрації", - заявила урядовиця.

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За даними "Київводоканалу" та оцінками науковців, очисні споруди Київщини впораються з цим викликом.

Повідомляється, що "Київводоканал" заготував 120 тонн пилоподібного активованого вугілля. У разі погіршення ситуації застосовуватиметься технологія посиленого очищення води.

Раніше у Міндовкілля повідомили, що забруднення у річки Сейм та Десна потрапило з цукрового заводу в селищі Тьоткіно Курської області РФ 14 серпня 2024 року.

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