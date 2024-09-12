2 людей поранені внаслідок російських обстрілів Сумщини
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11 вересня росіяни здійснили 62 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 166 вибухів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали, зокрема:
- Хотінська громада: ворог здійснив удар КАБ (1 вибух).
- Миропільська громада: росіяни вдарили FPV-дроном (1 вибух), внаслідок чого поранення отримав водій хлібовоза.
- Білопільська громада: ворог здійснив мінометний обстріл (4 вибухи), артилерійський (4 вибухи), скидання з БПЛА вибухових пристроїв (2 вибухи) та вдарив КАБ (4 вибухи).
- Есманьська громада: росіяни вели обстріл з міномета (5 вибухів), також здійснили удари КАБ (6 вибухів) та FPV-дронами (11 вибухів).
- Краснопільська громада: ворог вів мінометний обстріл (19 вибухів), артилерійський (20 вибухів), обстріл з РСЗВ (12 вибухів), здійснив скиди з БПЛА вибухових пристроїв (10 вибухів). Також росіяни вдарили FPV-дронами (6 вибухів), внаслідок удару одна цивільна людина отримала поранення.
- Дружбівська громада: артилерійський обстріл (15 вибухів) та атака FPV-дроном (1 вибух).
- Великописарівська громада: мінометний обстріл (8 вибухів), артилерійський обстріл (6 вибухів), скидання з БПЛА вибухових пристроїв (2 вибухи).
- Березівська громада: удар КАБ (1 вибух).
- Зноб-Новгородська громада: росіяни здійснили удари артилерією (18 вибухів).
- Середино-Будська громада: ворог здійснив удар дроном FPV (3 вибухи).
- Юнаківська громада: удар КАБ (1 вибух).
- Лебединська громада: ворог здійснив пуск ракети (1 вибух в повітрі).