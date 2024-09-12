Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 630 200 осіб (+1270 за добу), 8653 танки, 18 009 артсистем, 16 955 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 630 200 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 630200 (+1270) осіб,
- танків ‒ 8653 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16955 (+17) од,
- артилерійських систем – 18009 (+73) од,
- РСЗВ – 1184 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 945 (+2) од,
- літаків – 369 (+1) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15033 (+43),
- крилаті ракети ‒ 2591 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24481 (+93) од,
- спеціальна техніка ‒ 3061 (+2)