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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 630 200 осіб (+1270 за добу), 8653 танки, 18 009 артсистем, 16 955 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 630 200 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 630200 (+1270) осіб,
  • танків ‒ 8653 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16955 (+17) од,
  • артилерійських систем – 18009 (+73) од,
  • РСЗВ  – 1184 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 945 (+2) од,
  • літаків  – 369 (+1) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 15033 (+43),
  • крилаті ракети  ‒ 2591 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24481 (+93) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3061 (+2)

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Ліквідація росіян за 11 вересня

Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Валерий Козырь 7a077a0c
    Ого-го!
    Гарний врожай.
    Техніки понад 200!
    Сьогодні ювілей по артилерійським системам, та проміжний по особистому складу. І літачок!
    Завтра ювілей броньованих машин.
    СЛАВА ЗСУ!!!
  • mb cat
    І літачок!
    Слава ЗСУ! 💛💙
  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3858 день москальсько-української війни.
    200!! одиниць техніки, 1 пєпєлац та 1270! чумардосів за день.
    Арта 75! та логістика 93! супер, сукупна арта перевалила за 18000!, БПЛА перевалили за 15000!
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

    P.s. 630 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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