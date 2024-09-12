Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 630 200 осіб (+1270 за добу), 8653 танки, 18 009 артсистем, 16 955 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 630 200 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 630200 (+1270) осіб,

танків ‒ 8653 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 16955 (+17) од,

артилерійських систем – 18009 (+73) од,

РСЗВ – 1184 (+2) од,

засоби ППО ‒ 945 (+2) од,

літаків – 369 (+1) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15033 (+43),

крилаті ракети ‒ 2591 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24481 (+93) од,

спеціальна техніка ‒ 3061 (+2)

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