Нічна атака "шахедів": тривогу в Києві оголошували тричі, російські ударні безпілотники заходили кілька разів з різних напрямків

У ніч проти 12 вересня російські загарбники здійснили сьому повітряну атаку на Київ за вересень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської МВА Сергій Попко.

"Ворог вкотре застосував ударні БпЛА, попередньо на кшталт "Shahed". Щодо ракет - дійсно, протягом ночі оголошувалися загрози застосування балістики, але обійшлося без застосування по Києву. Повітряна тривога в столиці оголошувалася тричі і сумарно тривала близько 2-х годин", - йдеться в повідомленні.

Перші групи "шахедів" противник запустив ще до опівночі, але протягом ночі в повітряному просторі України постійно додавалися нові і нові БпЛА. Так само і на Київ російські ударні безпілотники заходили кілька разів, з різних напрямків, переважно по одному.

" Проте жоден з московитських дронів Києва не дістався. Сили та засоби протиповітряної оборони все збили на підступах! (Тип та кількість застосованого ворогом озброєння вкажуть у звітах Повітряні Сили). За даними оперативного зведення, в Києві попередньо без постраждалих та руйнувань", - зазначив Попко.

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