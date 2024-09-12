Наслідки атаки "шахедів" по Конотопу: 14 поранених, серед них - неповнолітній. ФОТОрепортаж (оновлено)

У ніч на 12 вересня 2024 року російська армія атакувала цивільну інфраструктуру міста Конотоп Сумської області. Поранення дістали щонайменше 13 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Нацполіції Сумщини.

Зазначається, що внаслідок обстрілу поранень зазнали 13 осіб, одна людина у важкому стані, серед поранених є неповнолітній.

Також пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, один житловий будинок, лікарню, навчальний заклад, автомобілі, гаражі, магазин.

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У Нацполіції додали, що на місці працюють всі профільні служби, постраждалим надається вся необхідна допомога.

За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України.

Оновлена інформація о 8:30

За даними прокуратури Сумщини, вже 14 постраждалих через масовану атаку безпілотників на обʼєкти критичної та цивільної інфраструктури Конотопа.

"Станом на 8 ранку за медичною допомогою звернулись 14 цивільних осіб, пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, 1 приватний житловий будинок, медичний та навчальний заклади, 3 автомобілі, гаражний кооператив, магазин, банківська установа", - уточнили правоохоронці.

Раніше в ОВА повідомили, що внаслідок нічних ударів "шахедів" по Конотопу на Сумщині дві людини госпіталізовані. Одна з них у комі. Ситуація з електропостачанням в Конотопі просто критична. Енергетична інфраструктура зазнала значних пошкоджень.

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