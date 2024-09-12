Блінкен та Леммі у Києві хотіли почути від Зеленського детальний план ударів по РФ, - Bloomberg

США та Велика Британія дали зрозуміти, що вони вже відкриті до прохання України дозволити бити по РФ далекобійною зброєю Заходу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних із ситуацією.

Зазначається, що спільний візит держсекретаря США Ентоні Блінкена й міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі мав на меті почути план президента Володимира Зеленського щодо глибшого удару по території Росії та обговорити його довгострокову стратегію на наступний рік.

На зустрічі Зеленський детально пояснив, чому Україні потрібно завдати удару всередині Росії. Та наголосив, що Україну цікавлять лише військові цілі, й обговорив плани на найближчі місяці, повідомив один зі співрозмовників.

"США та Велика Британія дали зрозуміти, що вони відкриті до прохання України використати надану Заходом зброю для глибшого удару по Росії, попри побоювання, що це може призвести до подальшої ескалації конфлікту, який триває вже третій рік", – йдеться в матеріалі Bloomberg.

Нагадаємо, 11 вересня Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибули із офіційним візитом до Києва.

Вони підтвердили президенту Володимиру Зеленському підтримку України у її боротьбі з російською агресією. Блінкен заявив, що разом із главою МЗС Великої Британії перебуватиме в Україні, щоб продовжити роботу та почути від української сторони, "як ви бачите майбутні місяці, і що ми можемо зробити, щоб продовжувати зміцнювати нашу підтримку України в майбутньому". Леммі наголосив, що вперше за понад 10 років держсекретар США і глава МЗС Великої Британії "здійснили спільну поїздку, і це для того, щоб іще раз заявити про нашу повну підтримку української боротьби".

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