Канадський кінофестиваль не буде скасовувати покази фільму про окупантів "Росіяни на війні"

Попри численні протести керівництво Канадського кінофестивалю у Торонто (TIFF) відмовилося скасовувати покази фільму російської пропагандистки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві організаторів кінофестивалю та у дописі генерального консула України в Торонто Олега Ніколенка.

Представники TIFF переконані, що оскільки цей фільм є канадсько-французькою продукцією і фінансувався канадськими агентствами, його не можна вважати російською пропагандою.

"Наскільки ми розуміємо, він був створений без відома або участі російських державних органів. На нашу думку, цей фільм у жодному разі не можна вважати російською пропагандою. Хоча ми розуміємо стурбованість, висловлену багатьма, ми вважаємо, як і Венеційський кінофестиваль та інші міжнародні фестивалі, які включили фільм до своїх програм, що ця канадська документальна стрічка заслуговує на місце в нашій добірці" – кажуть організатори.

Міжнародний кінофестиваль у Торонто каже, що він "як культурна інституція відстоює право митців та працівників культури вільно висловлювати справедливі політичні коментарі та виступати проти цензури".

"Ми розуміємо і глибоко відчуваємо страждання українського народу внаслідок незаконного російського вторгнення. Працюючи з мистецтвом, створеним у цей політично напружений час, ми керуємося демократичними цінностями свободи совісті, думки, вираження поглядів і мирних зібрань, захищеними Канадською хартією прав і свобод для всіх канадців, включно з канадськими митцями", – підсумували організатори кінофестивалю.

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Генеральний консул України в Торонто Ніколенко написав, що "вкрай розчарований" також позицією фестивалю.

"Жахливо, що фестиваль відстоює своє рішення про показ російського пропагандистського фільму "Росіяни на війні", посилаючись на фінансування канадських відомств, особливо коли одне з цих відомств, TVO вже засудило свою підтримку фільму та розпочало внутрішнє розслідування. Заява TIFF свідомо опускає цей факт, вводячи в оману громадськість".

Він зазначив, що організатори фестивалю не повідомили, що режисерка фільму Трофімова раніше працювала на Russia Today, яка є головною російською пропагандистською корпорацією.

"З огляду на те, як Росія ставиться до журналістів, наївно вважати, що Анастасія Трофімова провела понад 6 місяців у складі російської військової частини без нагляду з боку російських військових або уряду. Ми вважаємо, що виробництво цього фільму було дозволено, оскільки він відповідає російським наративам, які применшують звірства російського вторгнення", –- наголосив Ніколенко.

Він закликав фестиваль "не плутати російську пропаганду зі свободою вираження поглядів".

"Україна як ніхто інший розуміє демократичні цінності, ми захищаємо їх ціною власного життя, але ми виступаємо проти будь-яких маніпуляцій, які виправдовують вибір цього проєкт. Ще не пізно для TIFF прийняти правильне рішення і скасувати решту показів фільму. Не надавайте майданчик для російської пропаганди - на кону репутація фестивалю", - підсумував Ніколенко.

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Нагадаємо, канадська медіаорганізація TVO (TV Ontario), через яку надали фінансування виробництва фільму "Росіяни на війні" російської режисерки Анастасії Трофімової, вирішила надалі не демонструвати його.

Раніше Держагентство України з питань кіно засудило показ фільму, назвавши його "завуальованою російською пропагандою".

А у Верховній Раді звернулися до канадських колег із закликом не допустити показ фільму на фестивалі у Торонто.

Генконсульство України в Торонто висловило протест проти намірів показати "Росіян на війні" на Міжнародному кінофестивалі.