На Хмельниччині через атаку "шахедів" спалахнула пожежа на складі з меблями

У Хмельницькій області внаслідок російської атаки "шахедами" у ніч на четвер, 12 вересня, виникла пожежа на складі зберігання меблевої продукції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Рятувальники ДСНС працюють над ліквідацією пожежі.

За даними Тюріна, сили ППО знищили над областю вночі 10 російських дронів.

Про постраждалих не повідомляється.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі у Хмельницькій області пролунало щонайменше 5 вибухів

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 12 вересня російські загарбники здійснили сьому повітряну атаку на Київ за вересень.

Рашисти атакували ударними дронами Конотоп Сумської області, є постраждалі.