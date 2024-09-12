Україна перекинула додаткові підрозділи для захисту Покровська, - New York Times

Втрата Покровська призведе до збільшення стратегічних можливостей армії РФ та повного захоплення нею Донецької області. Для захисту Покровського напрямку Україна направила додаткові сили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

"Потенційна втрата Покровська є великою проблемою для України, але наразі між лінією фронту та містом зберігаються дві щільні лінії укріплень для захисту піхотних та мінометних підрозділів", - йдеться в матеріалі

Останніми днями Україна направила на складний та важливий Покровський напрямок додаткові підрозділи Сил оборони. Водночас росіяни посилили штурмові дії на південь від міста, щоб розширити фронт і спробувати створити "котел" для українських захисників між Покровськом і містом Курахове.

"Просування на Покровському напрямку стало найуспішнішою частиною наступу Росії на Донбасі цього літа. В інших місцях вона атакувала вздовж більшої частини східної лінії фронту, але після місяців запеклих боїв досягла лише скромних успіхів", – пише видання.

Тим часом Курська операція, яку ЗСУ несподівано розпочали у серпні, має на меті відтягнути з Донбасу частину російської окупаційної армії, щоб полегшити ситуацію на сході України.

"Однак ця фаза війни, що швидко розвивається, може завершитися з початком осінніх дощів, які обмежать будь-які наступальні дії, оскільки всі дороги, крім асфальтованих, перетворяться на багнюку, практично непрохідну для важкої техніки", – зазначили автори статті.

Нагадаємо, днями речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що росіяни не полишають спроб пробитися до Покровська.

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