Білий дім допрацьовує плани щодо розширення зони ударів України по території РФ, - Politico

Білий дім завершує роботу над планом послаблення деяких обмежень на використання Україною наданої США зброї та кращого захисту від російських ракет для ураження цілей на території Росії.

Про це пише видання Politico із посиланням на джерела у Білому домі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, переговори проходили в тісному колі невеликої групи посадовців у Білому домі.

Деталі плану все ще узгоджуються. Але офіційні особи у Вашингтоні, Лондоні та Києві останніми днями обговорювали розширення території всередині Росії, по якій Україна може завдати удару зброєю американського та британського виробництва.

Вони також обговорювали, як запобігти новим транскордонним атакам з боку Росії, зокрема й те, що США погодилися дозволити Україні використовувати британські ракети дальнього радіусу дії, які містять американські компоненти, для ударів по території Росії.

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"Нинішні переговори між Вашингтоном і Києвом знаменують собою значну зміну тональності порівняно з тими, які дві країни вели на початку літа. Це свідчить про те, що адміністрація Байдена, можливо, готова нарешті погодитися на прохання Києва, щоб дати можливість українським військовим сильніше захищати себе і робити більш агресивні кроки всередині Росії", - пише Politico.

Протягом кількох місяців високопосадовці США чинили опір закликам Києва та інших європейських країн зняти всі обмеження на використання переданої американської далекобійної зброї для ураження території РФ.

У червні радник з питань національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що США можуть бути готові розширити територію, на якій вони дозволять Україні використовувати американську зброю в Росії.

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