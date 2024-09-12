У Костянтинівці загинув бронзовий призер Чемпіонату України з греко-римської боротьби Данило Залевський

7 вересня внаслідок обстрілу росіянами Костянтинівки загинув бронзовий призер Чемпіонату України з греко-римської боротьби 24-річний Данило Залевський. Спортсмену було 24 роки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал "Типова Костянтинівка".

Данило Залевський з дитинства захоплювався спортом. У квітні 2017 року взяв участь у Всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби, присвяченому пам’яті вихованцю спортивної школи "Блюмінг" Олексію Вакуленку. Тоді він став чемпіоном України серед юнаків 2000-2001 року у ваговій категорії 100 кг.

У березні 2019 року призер здобув "бронзу" серед юніорів 1999-2001 року народження на Чемпіонаті України з греко-римської боротьби у ваговій категорії 130 кг.

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