На російських літаках Су-30СМ використовується авіоніка французького виробництва. Винищувачі обслуговує казахстанська компанія ARC Group, - InformNapalm

Казахстанська фірма-прокладка ARC Group співпрацює з російськими військовими та обслуговує російські літаки Су-30СМ, на яких встановлене високотехнологічне обладнання французького виробництва Thales та Safran.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на InformNapalm.

У дослідженні міжнародна розвідувальна спільнота розкрила схему, яка дозволяє Росії, попри міжнародні санкції, продовжувати обслуговувати свою військову авіацію.

Що відомо про THALES та SAFRAN?

Станом на 2024 рік, Росія має до 130 одиниць модернізованих винищувачів 4++ покоління Су-30СМ. Під час російського вторгнення в Україну, росіяни втратили не менше 15 таких бортів. Але могли втратити значно більше через санкції, бо на літаках Су-30СМ використовується авіоніка іноземного виробництва, переважно французьких компаній THALES та SAGEM (а після поглинання останньої – SAFRAN).

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Як зазначається, зокрема, встановлено багатофункціональні дисплеї SMD55S та SMD66S (виробник Thales), радіотехнічна система корекції та посадки TLS2020 (виробник Thales), радіонавігаційна система TACAN-NC12 (виробник Thales), індикатори на фоні лобового скла HUD 3022 (виробник Thales), навігаційна система SIGMA 95NAA (виробник Safran).

Без перерахованого обладнання пілот фактично стає сліпим, а російський літак перетворюється на купу заліза в повітрі. Аби продовжувати експлуатувати борти й бомбити українські міста, росіянам потрібно постійно обслуговувати французьке обладнання.

"Задовго до повномасштабного вторгнення Російська Федерація мала амбітні плани з імпортозаміщення французького обладнання. Поступово цей процес імпортозаміщення таки відбувається. Ось, на скріншоті за травень 2024 року помічено заміну французького HUD 3022 на російський ИКШ-1КИ,", - пояснили у InformNapalm.

Обслуговувати пристрої можуть виключно сертифіковані виробником фахівці на такому ж сертифікованому обладнанні. Після повномасштабного вторгнення Росія нібито втратила доступ до таких можливостей, але, як показують здобуті нами документи, російська сторона знайшла у казахстанському підряднику чудовий канал обходу санкцій.

Казахстанська компанія "ARC Group"

Казахстанське товариство з обмеженою відповідальністю "Analyst Research Consulting Group" було утворене у 2014 році одноосібним засновником – Алданазаром Сагинбеком (Сағынбек Алданазар Дарханұлы), 03.02.1998 р.н.

З самого моменту заснування це підприємство виглядає підозріло. У казахстанських джерелах даних фігурує лише п’ять його працівників. Сайт компанії https://arcgroup.kz/ має лише короткий опис і контакти. Втім, там вони вказують, що з 2016 року ТОВ ARC Group є ліцензіатом Комітету промислового розвитку та промислової безпеки Міністерства індустрії та інфраструктурного розвитку Республіки Казахстан, і має державну ліцензію на експорт, імпорт, монтаж, налагодження, модернізацію, експлуатацію, зберігання, ремонт і технічне обслуговування авіаційної техніки та запасних частин.

Окрема гордість компанії – дистриб’юторська угода з компанією Safran Electronics & Defense.

Як вказано на сайті "на сьогодні компанія є ексклюзивним дистриб’ютором Safran Electronics & Defense в Республіці Казахстан і Республіці Киргизстан і займається просуванням продукції Safran в цих країнах. Основними замовниками продукції є державні органи та правоохоронні органи. Є реалізовані державні замовлення. З 2019 по 2020 роки компанія поставила оптико-електронні системи (тепловізійні біноклі, тепловізійні біноклі-далекоміри, далекоміри) в Республіку Казахстан, для державної установи".

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Водночас, завдяки здобутим нами документам і даним, спільнота констатувала, що компанія ARC Group є "прокладкою" росіян для обходу санкцій.

Схема обходу західних санкцій

Ще у жовтні 2021 року ARC Group уклала перший договір з вузькопрофільним російським товариством з обмеженою відповідальністю "Ремонт, обслуговування, постачання авіації спеціальними комплектуючими" (ООО "Росавиаспецкомплект"). Чим займається російська компанія – зрозуміло з її назви.

У цій угоді від 25.10.2021 року відкрито вказують її предмет: "ВИКОНАВЕЦЬ надасть послуги з ремонту/поставки компонентів бортового радіоелектронного обладнання (БРЕО), виробництва компаній "THALES" та "Safran", для літаків типу Су-30″.

Скриншот відповідної сторінки контракту, який вдалося отримати через HUMINT джерела міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm

"Простою мовою цей предмет договору можна сформулювати так – казахстанська сторона, маючи сертифікованих французами фахівців та обладнання, має здійснити ремонт французького обладнання на російських літаках Су-30.

Додаток до цього контракту містить перелік продукції військового призначення для ввезення в Казахстан на 2021 рік – це ті самі пристрої для навігації та орієнтування пілота SMD55S, SMD66S, TLS2020, TACAN-NC12, HUD 3022, SIGMA 95NAA. У переліку вказують також і мету такого ввезення – "тимчасове ввезення для проведення капітального ремонту з подальшим зворотнім вивезенням в інтересах Збройних Сил Російської Федерації", - пояснили в InformNapalm.

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Водночас, сам додаток до договору не мав суттєвих змін в порівнянні з попередньою версією щодо номенклатури обладнання та згадки ЗС РФ. Втім, якщо в жовтневому договорі був перелік обладнання для ввезення в Казахстан на 2021 рік, то в фінальному контракті від 05.11.2021 вказувався плановий період ввезення – 2022 рік.

Вказано, що контракт передбачає повний спектр послуг з боку французької сторони з обслуговування багатофункціональних дисплеїв SMD55S/SMD66S та коліматорних індикаторів HUD3022, в інтересах міноборони Республіки Казахстан як кінцевого користувача літаків Су-30СМ, зокрема:

розробку та постачання ILM&OLM Test Benches включно з 3-річною підтримкою;

розробка і постачання Golden LRU;

підготовка та постачання тех. документації ILM (ред. - проміжний рівень обслуговування);

підготовка та проведення навчання з ILM у Франції;

монтаж і введення в експлуатацію в Казахстані.

Договір розрахований на 34 місяці з моменту отримання постачальником авансового платежу. Також, договір містить візуалізацію того обладнання, яке французькі спеціалісти мають змонтувати та ввести в експлуатацію на казахстанському заводі.

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