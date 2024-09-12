Росіяни активно наступають на Куп’янському напрямку, намагаються прорватися до Куп’янська, - офіцер НГУ "Рубіж" Литвин

На Куп'янському напрямку ворог застосовує під час штурмів різну техніку, не полишає спроб прорватися до Куп'янська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" розповів офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" Національної гвардії Віталій Литвин.

"Ситуація на Харківщині може відрізнятись в залежності від підрозділів, які виконують завдання проти нас. Напрямок Липці-Вовчанськ - ворог не припиняє там проводити штурмові дії, але Сили оборони України там мають змогу контратакувати ці підрозділи і покращувати десь своє тактичне положення. А от саме на Куп'янському напрямку ворог має більше ресурсів - більше живої сили та техніки - там він проводить більш активні штурмові дії із залученням різноманітної техніки, такої як БМП 1,2,3, танків, артилерійських засобів. Липці-Вовчанськ це більше така стримувальна операція резервів Сил оборони України, щоб їх не перекинули в більш активні райони ведення бойових дій, а на Куп'янському відтинку противник не полишає спроб просунутися до самого населеного пункту Куп'янськ", - зазначив Литвин.

Водночас попри інтенсивність атак, українські захисники успішно відбивають ворожі наступи. Офіцер наголосив на тому, що за кілька діб всі спроби штурмових дій були відбито.

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Нагадаємо, за інформацією ОТУ "Харків" ворог кидає на штурми Вовчанська підрозділи з дуже низькою підготовкою. РФ залучила четверту розвідувально-штурмову бригаду імені Олександра Невського. Однак вона зазнала великих втрат, і зараз на підкріплення прибувають військовослужбовці 128-ї окремої мотострілецької бригади. Також заводяться солдати з інших підрозділів.

За данними Генштабу минулої доби на Куп'янському напрямку зафіксовано 16 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Лозової, Синьківки, Глушківки, Стельмахівки та Андріївки.

А на найближчому засіданні Рада оборони Харківської області планує розглянути рішення про розширення зони примусової евакуації родин із дітьми з трьох громад Куп‘янського району. Під евакуацію підпадає близько 270 дітей з їхніми батьками. Оскільки на всіх напрямках, які наближені до лінії боєзіткнень, ворог постійно руйнує цивільну інфраструктуру, зокрема електромережі, підстанції та інше. Їх відновити наразі неможливо, тому місцеві жителі на цих територіях не мають світла та інших послуг, а також перебувають під щоденними ворожими обстрілами.