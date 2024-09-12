Рішення Заходу про дозвіл ЗСУ на удари вглиб РФ навряд чи ухвалять до засідання Генасамблеї ООН, - Bloomberg

Рішення про послаблення Заходом обмежень для України на удари далекобійною зброєю по цілях на території Росії навряд чи буде ухвалено до того, як світові лідери зустрінуться на Генеральній Асамблеї ООН в США наприкінці місяця, 24 вересня.

Про це пише агентство Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Під час візиту до Києва в середу провідні дипломати Британії й США, Девід Леммі та Ентоні Блінкен, не виключили можливості задовольнити прохання президента Зеленського використовувати надану Заходом зброю для глибших ударів по Росії. Але вони зазначили, що Джо Байден обговорить це питання під час зустрічі з прем'єр-міністром Кіром Стармером у Вашингтоні у п’ятницю.

Спільний візит Блінкена і Леммі мав на меті почути план Зеленського щодо ударів вглиб російської території та обговорити його довгострокову стратегію на наступний рік. Це включало, зокрема, бажання краще зрозуміти, на що Київ хоче націлитися і чому.

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За словами співрозмовника, зустріч Блінкена, Леммі та Зеленського тривала довше, ніж було заплановано. Глава української держави детально пояснив їм, чому Україні потрібно завдати удари всередині Росії.

Видання пише, що Зеленський сказав їм, що Україну цікавлять лише військові цілі, і обговорив військові плани на найближчі місяці.

Напередодні спілкування з Блінкеном і Леммі український президент заявив, що під час зустрічі з президентом Джо Байденом пізніше цього місяця в Нью-Йорку, де світові лідери зберуться на щорічні дебати високого рівня в рамках Генеральної асамблеї ООН, він посилить свій заклик до пом'якшення обмежень на зброю.

На жаль, це не залежить від мого оптимізму, це залежить від їхнього оптимізму", - наголосив український президент журналістам у середу.

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Водночас рішення про удари вглиб Росії навряд чи буде ухвалено до засідання ООН в Нью-Йорку, хоча Байден може висловити свою думку щодо того, чи очікується зміна політики, додає агентство.

Зазначимо, що дебати високого рівня на Генасамблеї в Нью-Йорку розпочнуться 24 вересня.

Нагадаємо, 11 вересня Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибули із офіційним візитом до Києва.

Вони підтвердили президенту Володимиру Зеленському підтримку України у її боротьбі з російською агресією. Блінкен заявив, що разом із главою МЗС Великої Британії перебуватиме в Україні, щоб продовжити роботу та почути від української сторони, "як ви бачите майбутні місяці, і що ми можемо зробити, щоб продовжувати зміцнювати нашу підтримку України в майбутньому".

Леммі наголосив, що вперше за понад 10 років держсекретар США і глава МЗС Великої Британії "здійснили спільну поїздку, і це для того, щоб іще раз заявити про нашу повну підтримку української боротьби".

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